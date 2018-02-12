В Украину идет похолодание: карты

По данным синоптика, похолодание будет недолгим - с 15 февраля, со Сретения, в Украине снова потеплеет

В Украину идет похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Уже ближайшей ночью температура воздуха в среднем составит от -2°C до -8°C, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях даже от -7°C до -11°C. Завтра днем ожидается от 0°C до -5°C. На юге, конечно, теплее, от 0°C до +4°C.", - отмечает синоптик.

По ее данным, снег и мокрый снег более вероятен на Левобережье. Но в целом повсюду будет облачно и возможность или небольшого снега, или мороси.

"В Киеве завтра местами небольшой снег, ночью от -5°C до -8°C, завтра днем от -2°C до -4°C. Морозы усилятся - гололедица также", предупредила Диденко.

Она добавила, что с 15 февраля, со Сретения, в Украине снова потеплеет.





Накануне синоптики рассказали, где в Украине пройдет снег



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