В Киеве пройдет фестиваль фильмов, которые не вышли в прокат

Фильмы "Назви мене своїм ім’ям" и "Ведмідь Бріґсбі" можно будет посмотреть с 14 по 19 февраля в кинотеатре "Киев"

В кинотеатре "Киев" пройдет фестиваль "Неизданные", на котором с 14 по 19 февраля покажут лучшие фильмы 2017 года, которые не вышли в прокат в Украине.

Организует фестиваль "Молодость". Фильмы будут демонстрировать на языке оригинала с украинскими субтитрами.

В романтической драме "Назви мене своїм ім’ям" режиссера Луки Ґуаданьино события разворачиваются в 1983 году в итальянском городке. 17-летний Элио проводит все лето на вилле у родителей. Беззаботный отдых нарушает приезд Оливера - молодого американского ученого, ассистента отца Элио. История первой любви меняет жизнь героев навсегда.

"Ведмідь Бріґсбі" - комедийная драма Дэйва Маккэри. Это история о 25-летнем Джеймсе, который живет вместе со своими родителями и ежедневно смотрит телесериал о медведе Бриґсби, фанатом которого является. Однажды вместе с сериалом заканчивается и привычная жизнь Джеймса в изоляции, после чего ему остается разобраться в своем собственном прошлом и, заодно, завершить историю любимого героя.

Драма "Історія привида" исследует память, потерю и вечное человеческое стремление найти значения и связь. Недавно умерший человек в образе призрака в белой простыне возвращается в свой дом в пригороде, чтобы успокоить страдающую жену. Но его бестелесное подобие способно только пассивно наблюдать за жизнью. В конце концов любимая жена медленно выскальзывает из его кругозора, а лишенный всякой мотивации, призрак начинает путешествие сквозь память и историю.

"Ромен Дж. Ізраел, адвокат" - история опытного и ловкого адвоката Ромена Дж. Израэла, которому выпало управлять крупной фирмой после сердечного приступа у его руководителя. В новой должности Израэль узнает о тайных делах компании, которые противоречат его профессиональным и моральным принципам.

"Снеговик" - детективная драма производства Великобритании, США и Швеции. Действие происходит в Норвегии в 2004 году: убита женщина, а ее тело находят без головы, вокруг нет отпечатков пальцев убийцы. На месте преступления есть только снеговик. И это не единичный случай такого убийства. Остановить убийства берется детектив Гарри Гул.

Сеансы:

14 февраля, 19:00 - "Назви мене своїм ім’ям" (Chiamami col tuo nome)

15 февраля, 19:00 - "Ведмідь Бріґсбі" (Brigsby Bear)

21:00 - "Історія Привида" (A Ghost Story)

16 февраля, 19:00 - "Ромен Дж. Ізраел, адвокат" (Roman J. Israel, Esq.)

21:20 - "Сніговик" (The Snowman)

17 февраля, 19:00 - "Ромен Дж. Ізраел, адвокат" (Roman J. Israel, Esq.)

21:20 - "Назви мене своїм ім’ям" (Chiamami col tuo nome)

18 февраля, 19:00 - "Сніговик" (The Snowman)

21:20 - "Ведмідь Бріґсбі" (Brigsby Bear)

19 февраля, 19:00 - "Історія Привида" (A Ghost Story)



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