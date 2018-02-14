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В Мариуполе произошла авария: один погибший и восемь пострадавших

14.02.2018 11:32
По предварительным данным, автомобиль Cherry ​​выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом
В Мариуполе произошла авария: один погибший и восемь пострадавших
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Мариуполе легковой автомобиль Cherry столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ДТП один человек погиб и восемь пострадали, сообщает пресс-служба полиции области.

Столкновение произошло сегодня, 14 февраля, около 08:30.

"По предварительным данным, автомобиль Cherry ​​выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом... В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек. В легковушке погиб пассажир, еще два человека травмированы. Также телесные повреждения получили шесть человек в автобусе", - говорится в сообщении.


Фото: facebook.com/don.gunp

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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ЛIГАБiзнесIнформ
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