В Мариуполе произошла авария: один погибший и восемь пострадавших

По предварительным данным, автомобиль Cherry ​​выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом

В Мариуполе легковой автомобиль Cherry столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ДТП один человек погиб и восемь пострадали, сообщает пресс-служба полиции области.



Столкновение произошло сегодня, 14 февраля, около 08:30.

"По предварительным данным, автомобиль Cherry ​​выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом... В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек. В легковушке погиб пассажир, еще два человека травмированы. Также телесные повреждения получили шесть человек в автобусе", - говорится в сообщении.



Фото: facebook.com/don.gunp

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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