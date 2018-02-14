В Мариуполе произошла авария: один погибший и восемь пострадавших
В Мариуполе легковой автомобиль Cherry столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ДТП один человек погиб и восемь пострадали, сообщает пресс-служба полиции области.
Столкновение произошло сегодня, 14 февраля, около 08:30.
"По предварительным данным, автомобиль Cherry выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом... В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек. В легковушке погиб пассажир, еще два человека травмированы. Также телесные повреждения получили шесть человек в автобусе", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/don.gunp
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
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