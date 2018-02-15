Как промывают мозги школьникам в оккупации: подробности и фото

Источники в захваченном российскими гибридными войсками Луганске рассказали о ситуации в школах города: пропаганда "русского мира" и раздельные классы

В школах временно оккупированного Луганска усиленно ведут пропаганду так называемых достижений "русского мира". Об этом LIGA.net сообщили несколько источников в городе.

Одна из учительниц, которая выехала из оккупированного города и сейчас работает в школе на подконтрольной Украине территории, подтвердила сегодня информацию LIGA.net: "В школах Луганска идет "промывка мозгов", воспитывается ненависть ко всему украинскому. Украину называют оккупантом. Вы представляете, до чего маразм дошел?! Куда возвращаться? Как жить дальше с такими людьми?!"

В Луганске в школах №17 и №30 также внедрили раздельное обучение для девочек и мальчиков в начальной школе.

"Используется методика Владимира Базарного. Они не сидят за партами, занятия проходят стоя. Называют это "обучение в движении". Есть класс девочек и мальчиков", - рассказала луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

Она уточнила, что карандаши специально заменили перьевыми ручками.

Фото: скриншот видео

По ее словам, в старших классах все чаще проводятся классные часы, на которых рассказывают о "достижениях" "русского мира".

"На здании школ висят эти трехцветные флаги (боевиков ЛНР, - ред.), триколоры - на здании бывшего областного МВД", - добавила она.

По информации LIGA.net, в Брянке в средней школе №20 террористы на днях открыли так называемую памятную табличку уничтоженному главарю батальона пророссийских террористов "Призрак" Алексею Мозговому, на которой написано: "Не бойся за шкуру, бойся за честь!"

Фото: скриншот видео

В пресс-службе ОБСЕ сообщили, что в музее временно оккупированного Старобешево в Донецкой области наблюдатели миссии зафиксировали остатки боеприпасов, которые были выставлены в нескольких экспозициях и представляли угрозу жизни посетителям.

"Сотрудники музея сообщили, что целью проведения экспозиций является повышение уровня осведомленности местных жителей, в том числе школьников, об опасности, которую представляют мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Однако, по оценке наблюдателей, находившиеся в музее остатки боеприпасов представляли потенциальную угрозу для посетителей", - подчеркнули в пресс-службе.

Читайте также: В школах Луганска заставляют получать "паспорта" ЛНР

Школьников старших классов бывшего областного центра заставляют учить так называемый гимн террористической организации ЛНР.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.