Как промывают мозги школьникам в оккупации: подробности и фото
В школах временно оккупированного Луганска усиленно ведут пропаганду так называемых достижений "русского мира". Об этом LIGA.net сообщили несколько источников в городе.
Одна из учительниц, которая выехала из оккупированного города и сейчас работает в школе на подконтрольной Украине территории, подтвердила сегодня информацию LIGA.net: "В школах Луганска идет "промывка мозгов", воспитывается ненависть ко всему украинскому. Украину называют оккупантом. Вы представляете, до чего маразм дошел?! Куда возвращаться? Как жить дальше с такими людьми?!"
В Луганске в школах №17 и №30 также внедрили раздельное обучение для девочек и мальчиков в начальной школе.
"Используется методика Владимира Базарного. Они не сидят за партами, занятия проходят стоя. Называют это "обучение в движении". Есть класс девочек и мальчиков", - рассказала луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.
Она уточнила, что карандаши специально заменили перьевыми ручками.
Фото: скриншот видео
По ее словам, в старших классах все чаще проводятся классные часы, на которых рассказывают о "достижениях" "русского мира".
"На здании школ висят эти трехцветные флаги (боевиков ЛНР, - ред.), триколоры - на здании бывшего областного МВД", - добавила она.
По информации LIGA.net, в Брянке в средней школе №20 террористы на днях открыли так называемую памятную табличку уничтоженному главарю батальона пророссийских террористов "Призрак" Алексею Мозговому, на которой написано: "Не бойся за шкуру, бойся за честь!"
Фото: скриншот видео
В пресс-службе ОБСЕ сообщили, что в музее временно оккупированного Старобешево в Донецкой области наблюдатели миссии зафиксировали остатки боеприпасов, которые были выставлены в нескольких экспозициях и представляли угрозу жизни посетителям.
"Сотрудники музея сообщили, что целью проведения экспозиций является повышение уровня осведомленности местных жителей, в том числе школьников, об опасности, которую представляют мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Однако, по оценке наблюдателей, находившиеся в музее остатки боеприпасов представляли потенциальную угрозу для посетителей", - подчеркнули в пресс-службе.
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Школьников старших классов бывшего областного центра заставляют учить так называемый гимн террористической организации ЛНР.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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