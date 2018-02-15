Группа Metallica получила "Нобелевскую премию по музыке"

Metallica стала первым метал-коллективом, который удостоился Polar Music Prize

Группа Metallica стала лауреатом престижной премии в сфере музыки - Polar Music Prize, которую еще называют "Нобелевской премией по музыке". Об этом сообщает агентство Би-би-си.

Организаторы премии отметили, что группе удалось "превратить подростковую комнату на Вальгаллу".

Metallica стала первым метал-коллективом, который удостоился Polar Music Prize - премии, созданной в 1989 году менеджером группы ABBA Стигом Андерсеном. Ее лауреатами были также Пол Маккартни, Чак Берри, Би Би Кинг.

Metallica наградят в Стокгольме в июне. Группа получит приз в размере 90 тысяч фунтов.

18 ноября 2016 года Metallica выпустила свой десятый студийный альбом Hardwired… To Self-Destruct. Он стал первым лонгплей легенд трэш-металла с 2008 года (если не считать альбом, записанный с Лу Ридом).

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