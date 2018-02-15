В Польше бросивший украинку с инсультом начальник оплатит лечение
Украинке, которая работала в Польше и попала в больницу с инсультом, работодатель полностью оплатит лечение и реабилитацию. Об этом сообщает Консульская служба МИД Украины в Facebоok.
"В посольстве Украины в Польше состоялась встреча руководителя Консульского отдела Посольства Светланы Крысы с заместителем старосты уезда Шрода Велькопольська П. Каспшаком, секретарем уезда Б .Велинским и работодателем гражданки Украины в связи с инцидентом относительно непредоставления ей необходимой медицинской помощи. Во время встречи представители местных органов самоуправления заявили о готовности оплатить лечение гражданки Украины в медицинском учреждении города Познань", - говорится в сообщении.
Размер ежемесячных выплат, которые он обязуется оплачивать пострадавшей, определит суд.
Ранее сообщалось, что польский работодатель не захотел оказать помощь сотруднице-нелегалке из Украины, у которой произошло кровоизлияние в мозг. Он вывез ее в город и бросил парализованной на одной из скамеек недалеко от остановки автобуса. Прохожие, увидев женщину, приняли ее за пьяницу и вызвали сотрудников полиции.
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