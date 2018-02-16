Маленький рост в детстве увеличил риск инсульта - ученые

Согласно данным исследовани, невысокие дети впоследствии подвержены большему риску развития инсульта, чем их сверстники среднего роста

Группа датских ученых выявила связь между ростом детей и повышенным риском инсульта во взрослом возрасте. Об этом сообщает интернет-издание Naked Science со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Stroke.

По данным исследования, дети, чей рост был меньше среднего возрастного показателя на 5-7 сантиметров, чаще страдали различными типами инсульта десятилетия спустя. Исследователи считают, что в ряде случаев небольшой рост может быть следствием тех же факторов риска, что приводят к развитию инсульта: некоторых инфекций, стресса и особенностей диеты.

Материалом для работы стало когортное исследование с участием 311 009 датчан. В этот набор данных попала информация обо всех жителях страны, родившихся в период с 1930 по 1989 год и поступивших в школу в коммуне Копенгаген, куда входит и столица Дании. Школьники проходили обследования с измерением роста в возрасте 7, 10 и 13 лет.

Ученые исследовали связь роста в детстве с двумя типами нарушений, развивающимися в основном в пожилом возрасте: ишемическим инсультом и внутримозговым кровоизлиянием. От ишемического инсульта пострадали 10 412 датчан, внутримозговое кровоизлияние обнаружили у 2 546. У тех, кто отставал в росте от средних показателей сверстников на 2 дюйма (5 сантиметров), риск развития ишемического инсульта был выше в среднем на 11%. Причина этого заболевания - нарушения кровоснабжения мозга, из-за которых клетки мозговых тканей погибают.

Связь между ростом и ишемическим инсультом обнаружили и у мужчин, и у женщин, а взаимную зависимость роста и вероятности внутримозгового кровоизлияния нашли только у мужчин. При этом скорость, с которой мальчики и девочки прибавляли в росте в период с 7 до 13 лет, не влияла на риск развития болезней.

Исследователи объясняют это так: вероятно, механизмы, которые связывают небольшой рост и риск инсульта, проявляются еще в раннем детстве. Рост взрослого человека обычно зависит от генетики, но у детей маленького роста могут быть и другие причины. "Затормозить" развитие могут стрессы, некоторые инфекционные заболевания, неполноценное питание самого ребенка или его матери во время беременности.

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Авторы работы говорят, что рост ребенка можно считать важным маркером возможного риска сердечно-сосудистых заболеваний. Они рекомендуют родителям невысоких детей обратить особое внимание на их питание и уровень стресса.

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