Украинско-американский математик получил престижную премию

Владимир Дринфельд награжден за цикл инновационных работ по алгебраической геометрии, теории представлений и математической физике

Члену-корреспонденту НАН Украины Владимиру Дринфельду и его соавтору Александеру Бейлинсону, которые работают в Университете Чикаго (США), присудили премию Вольфа в области математики. Об этом сообщает пресс-служба НАН Украины.

Ученые награждены за цикл инновационных работ по алгебраической геометрии, теории представлений и математической физике.

"Речь идет о результатах первостепенной важности, которые создают геометрическую модель алгебраической теории, что играет ключевую роль в теории полей и физической теории струн и, таким образом, усиливает плодотворное взаимодействие между современными фундаментальной математикой и физикой", - сказано в сообщении.

Как рассказали в НАН, Владимир Дринфельд родился в 1954 году в Харькове. В течение длительного времени работал в Физико-техническом институте низких температур имени Б.И. Веркина НАН Украины (Харьков).

Работы ученого стали основой новых разделов современной математической науки - теории модулей Дринфельда и теории квантовых групп.

Соавтор Дринфельда - Бейлинсон - является известным специалистом в области теории представлений, алгебраической геометрии и математической физики.

"Результатом плодотворного сотрудничества двух математиков, отмеченным премией Вольфа, является выявление глубоких связей между современной абстрактной математикой и физикой путем исследования важных алгебраических структур, работающих в квантовой теории поля, которая, в свою очередь, является теоретической базой современной физики элементарных частиц", - сказано в сообщении.

Эти результаты изложены авторами в книге "Chiral algebras" и стали объектами многочисленных применений в работах многих специалистов из разных отраслей.

Премии фонда имени Вольфа основаны в 1978 году. Ими ежегодно отмечают 5-6 деятелей в нескольких областях современной науки, в том числе и математики, а также в нескольких видах искусств. Для лауреатов-математиков, наряду с медалью Филдса, такие премии являются самыми престижными наградами выдающихся достижений, отметили в НАН Украины.

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