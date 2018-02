Нацотбор на Евровидение-2018: названа вторая тройка финалистов

Лидерами второго полуфинала стали MELOVIN, TAYANNA и KADNAY

В финал национального отбора Евровидения-2018 проходят Tayanna, Melovin и группа Kadnay, которые набрали наибольшее количество голосов во втором полуфинале отбора.

MELOVIN с песней "Under The Ladder" получил 17 баллов (8 баллов от жюри и 9 баллов от зрителей), TAYANNA с песней "Леля" - 16 баллов (9 от судей и 7 от зрителей) и KADNAY с песней "Beat Of The Universe" - 15 баллов (7 от жюри и 8 от зрителей).

Ingret, Julinoza, Yurcash, Mountain Breeze, Illaria, Dilemma не набрали достаточно голосов, чтобы продолжить борьбу.

Победителями первого полуфинала стали Laud, The Erised и VILNA. Финал, на котором определят представителя Украины на Евровидении-2018, состоится 24 февраля.

