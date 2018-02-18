Вспышка кишечного гриппа на Олимпиаде: заболевших уже 275 человек

Большинство случаев заражения зафиксировано в молодежном центре, вспышка норовируса связана с загрязненной водой, используемой для приготовления пищи

Количество заразившихся норовирусом (кишечный грипп) на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане возросло до 275 человек. Об этом передает Укринформ со ссылкой на газету Los Angeles Times.

Большинство случаев заражения зафиксировано в молодежном центре. 59 пациентов остаются на карантине, а остальные вернулись к полноценной трудовой деятельности.

Вспышка норовируса связана с загрязненной водой, которая использовалась для приготовления пищи в молодежном центре.

Ранее признаки норовируса - сильная рвота и диарея - были зафиксированы у 194 человек.

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