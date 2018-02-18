Погода на 19 февраля: местами выпадет снег, на дорогах гололедица

Синоптики предупреждают, что в некоторых областях будет мороз до -11

Синоптики обещают, что в Украине в понедельник, 19 февраля, местами пройдет небольшой снег, а на будет дорогах гололедица. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.



"В понедельник, 19 февраля, в Украине местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в западных областях местами минус 10-13°; днем 0-5° мороза, на Закарпатье и юге страны 0-5° тепла", - сказано в сообщении.



19 февраля в Киеве ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура ночью - 6...- 8°, днем -1...-3°.



В Черновцах в ближайшие сутки не обещают существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью - 9...- 11°, днем - 1...- 3°.



В Полтаве в понедельник местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура ночью - 3...- 5°, днем - 1...- 3°.



В Одессе небольшой снег ночью, а днем существенных осадков не ожидается. Температура ночью - 3...-5°, днем - 2...- 4°.



В Карпатах 19 февраля местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура ночью - 9...-11°, днем - 2...-4°.







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