В Чехии почтили память Героев Небесной сотни

В Праге запустили в небо шарики с портретами погибших Героев Небесной сотни

В столице Чехии почтили память Героев Небесной сотни. Об этом сообщило посольство Украины в Чехии в Facebook.



На Старогородской площади Праги прошел памятний митинг. Там украинцы Чехии запустили в небо белые шарики с портретами Героев Небесной сотни.



Около памятного знака Героям на Ольшанском кладбище в Праге отслужил панихиду по погибшим настоятель Греко-католической церкви Святого Климентия отец Василий Сливоцкий.

18 февраля в Киеве также провели молебен в память о Героях Небесной сотни.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.