В Чехии почтили память Героев Небесной сотни
19.02.2018 01:52
В Праге запустили в небо шарики с портретами погибших Героев Небесной сотни
Фото: Embassy of Ukraine in the Czech Republic
В столице Чехии почтили память Героев Небесной сотни. Об этом сообщило посольство Украины в Чехии в Facebook.
На Старогородской площади Праги прошел памятний митинг. Там украинцы Чехии запустили в небо белые шарики с портретами Героев Небесной сотни.
Около памятного знака Героям на Ольшанском кладбище в Праге отслужил панихиду по погибшим настоятель Греко-католической церкви Святого Климентия отец Василий Сливоцкий.
18 февраля в Киеве также провели молебен в память о Героях Небесной сотни.
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