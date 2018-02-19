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В Чехии почтили память Героев Небесной сотни

19.02.2018 01:52
В Праге запустили в небо шарики с портретами погибших Героев Небесной сотни
В Чехии почтили память Героев Небесной сотни
Фото: Embassy of Ukraine in the Czech Republic

В столице Чехии почтили память Героев Небесной сотни. Об этом сообщило посольство Украины в Чехии в Facebook.

На Старогородской площади Праги прошел памятний митинг. Там украинцы Чехии запустили в небо белые шарики с портретами Героев Небесной сотни. 

Около памятного знака Героям на Ольшанском кладбище в Праге отслужил панихиду по погибшим настоятель Греко-католической церкви Святого Климентия отец Василий Сливоцкий. 

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18 февраля в Киеве также провели молебен в память о Героях Небесной сотни.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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