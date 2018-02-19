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Очередной олимпийский дудл: синий жук завоевал золото в скелетоне

19.02.2018 10:53
Главным героем анимации от Google стал скарабей, который натужно, но с энтузиазмом затолкал на гору снежный ком, после чего унесся вниз
Очередной олимпийский дудл: синий жук завоевал золото в скелетоне
Фото: скриншот

Поисковик Google подготовил новый дудл, посвященный 11-му дню зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

Анимация посвящена синему жуку, который толкает огромную снежку под гору. В какой-то момент он его упустил. Шар на высокой скорости начинает нестись за жуком с горы, подминает его, что позволяет жуку прийти к финишу первым.

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