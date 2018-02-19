Очередной олимпийский дудл: синий жук завоевал золото в скелетоне

Главным героем анимации от Google стал скарабей, который натужно, но с энтузиазмом затолкал на гору снежный ком, после чего унесся вниз

Фото: скриншот

Поисковик Google подготовил новый дудл, посвященный 11-му дню зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. Анимация посвящена синему жуку, который толкает огромную снежку под гору. В какой-то момент он его упустил. Шар на высокой скорости начинает нестись за жуком с горы, подминает его, что позволяет жуку прийти к финишу первым. Смотрите также: Google показал дудл к седьмому дню Олимпиады-2018 Смотрите также: Google посвятил дудл Олимпиаде: история о медведе-чемпионе Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

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