В Украину идет похолодание: карта

Осадков не ожидается

Синоптики прогнозируют с 20 февраля похолодание в Украине. Об этом сообщает Укргидрометцентр.



Уже во вторник температура ночью опустится до -13 градусов мороза в западных областях, днем потеплеет в среднем до -1 градуса, а на юге и Закарпатье - до 4 градусов тепла.



Осадков не ожидается.

20 февраля

21 февраля

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