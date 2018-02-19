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В Украину идет похолодание: карта

19.02.2018 12:59
Осадков не ожидается
В Украину идет похолодание: карта
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Синоптики прогнозируют с 20 февраля похолодание в Украине. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Уже во вторник температура ночью опустится до -13 градусов мороза в западных областях, днем потеплеет в среднем до -1 градуса, а на юге и Закарпатье - до 4 градусов тепла.

Осадков не ожидается.

20 февраля

21 февраля

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ЛIГАБiзнесIнформ
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