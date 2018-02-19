Эмма Уотсон пожертвовала $1,4 млн на борьбу с харасментом
Британская актриса Эмма Уотсон передала $1,4 млн в Фонд справедливости и равенства для помощи женщинам, пострадавшим от сексуальных домогательств. Об этом сообщает Harper’s Bazaar.
Как говорится на странице организации GoFundMe, новый фонд был вдохновлен инициативами #metoo, TIME'S UP, Ni Nunca Mas и другими. На деятельность фонда уже выделено более $2 млн, и основная его деятельность будет уделяться "борьбе с сексуальными домогательствами, нападениями и дискриминацией".
Британская инициатива началась с открытого письма от более чем 200 женщин в киноиндустрии.
В письме говорится, в Великобритании более половины всех женщин и почти две трети женщин в возрасте от 18 до 24 лет утверждают, что испытали сексуальные домогательства на работе.
Внести свой вклад в развитие благотворительного фонда также пообещали Кира Найтли, Эмма Томпсон, Клэр Фой, Софи Оконедо, Наоми Харрис, Кэри Маллиган и Том Хиддлстон.
14 января 2018 года актер США Марк Уолберг, исполнитель одной из ролей в фильме "Все деньги мира", пожертвовал 1,5 млн долларов в фонд движения для защиты женщин от сексуальных домогательств и дискриминации Time's Up.
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