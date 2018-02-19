Украина заняла третье место в Европе по заболеваемости корью

Больше всего случаев заболевания корью в прошлом году было зафиксировано в Румынии и Италии

В 2017 году Украина оказалась в тройке лидеров среди европейских стран по заболеваемости корью. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

По данным медиков, всего в 2017 году в Европе было зарегистрировано 21 315 случаев заболеваемости, по сравнению с 5273 случаями в прошлом году, сообщает региональный офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе.

Больше всего случаев заболевания в прошлом году было зафиксировано в Румынии - 5562, Италии - 5006 и Украине - 4 767.

По данным ВОЗ, в 15 из 53 стран региона в прошлом году зафиксировали не менее 100 случаев заболевания корью. В организации подчеркивают, что основными причинами вспышки заболеваемости является снижение общего уровня иммунитета, а также низкий уровень вакцинации среди маргинальных групп населения и недостаток вакцин.

Высокий уровень заболеваемости корью 2017 наблюдался также в Греции, Германии, Сербии, Таджикистане, Франции, России, Бельгии, Великобритании, Болгарии и Испании.

По информации Европейского агентство по здравоохранению, всего от заболевания корью в 2017 году в Европе умерло 35 человек, а количество случаев заболеваний увеличилось в четыре раза.

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