Ученые назвали еще один способ борьбы со старением

Концепция португальских ученых базируется на предотвращении возникновения аномального числа хромосом в клетках

Исследователи назвали еще один способ борьбы со старением. Концепция португальских ученых базируется на предотвращении возникновения аномального числа хромосом в клетках. Для этого предложили регулировать уровень белка Forkhead box M1, регулирующего их деление. Об этом сообщает интернет-издание Naked Science.

Борьба со старением не менее важна для науки, чем противостояние отдельно взятым опасным заболеваниям (тем более что между старостью и болезнями есть самая прямая взаимосвязь). Между тем улучшение качества жизни уже не может значительно увеличить ее продолжительность, так что многие исследователи говорят о том, что жители развитых постиндустриальных стран достигли своего "биологического максимума". Чтобы продвинуться дальше, ученым необходимо сначала детально понять механизмы, отвечающие за старение.

Сейчас свои выводы на этом счет представили португальские специалисты.

По мере старения в организме растет число клеток, имеющих ярко выраженную анеуплоидию - изменение количества хромосом. Эксперименты над лабораторными мышами показали, что если у них нарушить механизм, который отвечает за митоз (непрямое деление клетки), животные будут подвержены преждевременному старению. Стоит отметить, что в ходе митоза хромосомы приобретают место между двумя новыми ядрами.

После описанного этапа исследователи провели анализ маркеров старения у клеток фибробластов, которые были выделены у европейцев мужского пола самых разных возрастов. Результаты показали, что на старение организма самым непосредственным образом влияет подавление транскрипционного фактора Forkhead box M1 (FoxM1). Он ответственен за регулирование активности генов, контролирующих деление клеток.

За счет увеличения уровня белка Forkhead box M1 в клетках, которые взяли у пожилых и страдающих от прогерии людей, удалось в значительной степени предотвратить анеуплоидию. Ученые полагают, что полученные ими выводы помогут выработать терапевтические методы, которые смогут замедлить старение человеческого организма.

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В борьбе со старением может быть полезен опыт "братьев наших меньших". Тем более что некоторые из них не страдают от описанных выше проблем. Недавно, например, другая группа ученых подтвердила, что голые землекопы не стареют и с возрастом не начинают умирать чаще. За десятки лет изучения этих животных эксперты проанализировали 3299 землекопов. Обнаружено, что вероятность смерти у взрослой особи составляет примерно 0,0001, вне зависимости от числа прожитых лет.

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