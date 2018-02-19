Минюст: Плательщики алиментов должны отчитываться каждые 3 месяца
Плательщики алиментов должны подавать ежеквартальные отчеты об отсутствии у них задолженности. Об этом сообщил директор департамента исполнительной службы Министерства юстиции Алексей Воробьев в эфире Громадського.
"Нам не важно, каким образом он будет платить (плательщик алиментов - ред.) наличными или банковским переводом. Он должен предоставить отчет о том, что он не имеет задолженности", - сообщил он.
По его словам, ведомство раз в три месяца будет проверять задолженность по уплате алиментов. И если квартальной проверки, у плательщика алиментов будет задолженность, его вносят в государственный реестр должников.
Воробьев добавил, что, если это наличный расчет, то со взыскателей лучше брать расписки, чтобы потом не было проблем при отчетности.
Также он сообщил, что в случае задолженности с плательщика алиментов, который хочет поехать за границу, потребуется отчет об уплате. Тогда его выпустят за пределы Украины.
4 января президент Петр Порошенко одобрил запрет неплательщикам алиментов управлять авто. В декабре Рада запретила тем, кто не платит алименты выезжать за границу и управлять автомобилем.
Читайте также: Шоумен Мухарский будет просить политическое убежище в Европе
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
10:00
-
вчера
17:29
-
вчера
16:30
-
16.02.18
09:55
-
13.02.18
08:24
Новости партнеров
- 132568
- 78500
- 21419
- 20186
- 16553