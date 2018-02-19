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Минюст: Плательщики алиментов должны отчитываться каждые 3 месяца

19.02.2018 23:59
Все, кто платит алименты, должны подавать ежеквартальный отчет от отсутствии задолженности
Минюст: Плательщики алиментов должны отчитываться каждые 3 месяца

Плательщики алиментов должны подавать ежеквартальные отчеты об отсутствии у них задолженности. Об этом сообщил директор департамента исполнительной службы Министерства юстиции Алексей Воробьев в эфире Громадського.

"Нам не важно, каким образом он будет платить (плательщик алиментов - ред.) наличными или банковским переводом. Он должен предоставить отчет о том, что он не имеет задолженности", - сообщил он.

По его словам, ведомство раз в три месяца будет проверять задолженность по уплате алиментов. И если квартальной проверки, у плательщика алиментов будет задолженность, его вносят в государственный реестр должников.

Воробьев добавил, что, если это наличный расчет, то со взыскателей лучше брать расписки, чтобы потом не было проблем при отчетности.

Также он сообщил, что в случае задолженности с плательщика алиментов, который хочет поехать за границу, потребуется отчет об уплате. Тогда его выпустят за пределы Украины.

4 января президент Петр Порошенко одобрил запрет неплательщикам алиментов управлять авто. В декабре Рада запретила тем, кто не платит алименты выезжать за границу и управлять автомобилем.

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