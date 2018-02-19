Минюст: Плательщики алиментов должны отчитываться каждые 3 месяца

Все, кто платит алименты, должны подавать ежеквартальный отчет от отсутствии задолженности

Плательщики алиментов должны подавать ежеквартальные отчеты об отсутствии у них задолженности. Об этом сообщил директор департамента исполнительной службы Министерства юстиции Алексей Воробьев в эфире Громадського.



"Нам не важно, каким образом он будет платить (плательщик алиментов - ред.) наличными или банковским переводом. Он должен предоставить отчет о том, что он не имеет задолженности", - сообщил он.



По его словам, ведомство раз в три месяца будет проверять задолженность по уплате алиментов. И если квартальной проверки, у плательщика алиментов будет задолженность, его вносят в государственный реестр должников.



Воробьев добавил, что, если это наличный расчет, то со взыскателей лучше брать расписки, чтобы потом не было проблем при отчетности.



Также он сообщил, что в случае задолженности с плательщика алиментов, который хочет поехать за границу, потребуется отчет об уплате. Тогда его выпустят за пределы Украины.