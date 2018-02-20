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Кабмин предлагает Раде вернуть внезапные проверки предприятий

20.02.2018 00:35
В данный момент законопроект находится на стадии рассмотрения профильным комитетом
Кабмин предлагает Раде вернуть внезапные проверки предприятий
Владимир Гройсман

Кабмин предлагает Верховной Раде не ограничивать проверки предприятий Государственной службой по вопросам труда на предмет  соблюдения условий труда. Об этом говорится в законопроекте №8045, который зарегистрирован в Раде 15 февраля.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в результате внесения изменений в закон "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" от 3 ноября 2016 года органы контроля потеряли право беспрепятственной проверки предприятий и их обязали заблаговременно предупреждать о предстоящей инспекции и проводить ее в присутствии руководства предприятия.

По мнению Кабмина, узаконивание ограничений при проведении проверок в сфере соблюдения законодательства по вопросам труда не позволяет должным образом и своевременно обеспечивать такие права.

Целью принятия данного законопроекта у премьера Владимира Гройсмана называют "восстановление полноценного государственного надзора, в том числе горного, и контроля за соблюдением законодательства о труде, занятости населения, охране труда, гигиене труда".

В записке отмечают, что эффективность проверок предприятий может быть обеспечена только его внезапностью, возможностью в случае угрозы здоровью или жизни человека остановить выполнение работ или эксплуатации оборудования повышенной опасности.

В данный момент законопроект находится на стадии рассмотрения профильным комитетом в Раде.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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