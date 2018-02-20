Кабмин предлагает Раде вернуть внезапные проверки предприятий

В данный момент законопроект находится на стадии рассмотрения профильным комитетом

Кабмин предлагает Верховной Раде не ограничивать проверки предприятий Государственной службой по вопросам труда на предмет соблюдения условий труда. Об этом говорится в законопроекте №8045, который зарегистрирован в Раде 15 февраля.



В пояснительной записке к законопроекту указано, что в результате внесения изменений в закон "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" от 3 ноября 2016 года органы контроля потеряли право беспрепятственной проверки предприятий и их обязали заблаговременно предупреждать о предстоящей инспекции и проводить ее в присутствии руководства предприятия.



По мнению Кабмина, узаконивание ограничений при проведении проверок в сфере соблюдения законодательства по вопросам труда не позволяет должным образом и своевременно обеспечивать такие права.



Целью принятия данного законопроекта у премьера Владимира Гройсмана называют "восстановление полноценного государственного надзора, в том числе горного, и контроля за соблюдением законодательства о труде, занятости населения, охране труда, гигиене труда".



В записке отмечают, что эффективность проверок предприятий может быть обеспечена только его внезапностью, возможностью в случае угрозы здоровью или жизни человека остановить выполнение работ или эксплуатации оборудования повышенной опасности.



В данный момент законопроект находится на стадии рассмотрения профильным комитетом в Раде.



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