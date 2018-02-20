Веру в людей потеряли только 8% украинцев - опрос

Cогласно опросу Киевского международного института социологии, женщины в течение минувшего года переживали больше стрессовых ситуаций

53% опрошенных в течение 2017 года пережили какую-то стрессовую ситуацию. Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии.

По сравнению с 2016 годом их количество уменьшилось на 5% (в 2016 было 58%, - ред.).

Согласно опросу количество тех, кто не пережил ни одной стрессовой ситуации увеличилось на 5%: с 37% в 2016 году до 42% - в 2017 году.

Потеряли веру в людей, сталкивались с подлостью 8% опрошенных в 2017 году, что на 6% меньше чем в 2016 году.

Потерять работу и быть вынужденно безработным пришлось 7% опрошенных, а в 2016 таких их было 6%.

Специалисты отметили, что женщины в течение минувшего года переживали больше стрессовых ситуаций: среди мужчин стрессовую ситуацию пережили 48% опрошенных, среди женщин - 57%.

Опрос проводился 1-14 декабря 2017 года методом интервью. Было опрошено 2 тысячи респондентов в возрасте 18 и старше, проживающих во всех областях Украины, кроме временно оккупированного Крыма и ОРДЛО. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,8%.

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