Веру в людей потеряли только 8% украинцев - опрос
53% опрошенных в течение 2017 года пережили какую-то стрессовую ситуацию. Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии.
По сравнению с 2016 годом их количество уменьшилось на 5% (в 2016 было 58%, - ред.).
Согласно опросу количество тех, кто не пережил ни одной стрессовой ситуации увеличилось на 5%: с 37% в 2016 году до 42% - в 2017 году.
Потеряли веру в людей, сталкивались с подлостью 8% опрошенных в 2017 году, что на 6% меньше чем в 2016 году.
Потерять работу и быть вынужденно безработным пришлось 7% опрошенных, а в 2016 таких их было 6%.
Специалисты отметили, что женщины в течение минувшего года переживали больше стрессовых ситуаций: среди мужчин стрессовую ситуацию пережили 48% опрошенных, среди женщин - 57%.
Опрос проводился 1-14 декабря 2017 года методом интервью. Было опрошено 2 тысячи респондентов в возрасте 18 и старше, проживающих во всех областях Украины, кроме временно оккупированного Крыма и ОРДЛО. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,8%.
Читайте также: Счастье можно купить за деньги - исследование
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:20
-
14:25
-
12:43
-
вчера
11:15
-
12:15
Новости партнеров
- 139415
- 79882
- 41999
- 33436
- 25674