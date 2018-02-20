Как будет выглядеть мемориал Небесной сотни: фото

В Международном открытом архитектурном конкурсе победил украинский проект

Сегодня в Киеве состоялась презентация проекта-победителя номинации "Мемориал Героев Небесной Сотни". Им стал украинский проект львовянок Ирины Волынец и Марии Процик, сообщает пресс-служба президента.

Председатель жюри Международного открытого архитектурного конкурса Матиас Зауэрбрух сообщил, что в финальной части конкурса приняли участие девять проектов из разных стран, включая Украину.

Первые три места заняли два архитектурных проекта из Германии и один из Украины. Но в результате в конкурсе победил украинский проект.



Фото: Министерство культуры

18 февраля 2018 года у Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни в Киеве прошли мероприятия в память о погибших во время Революции достоинства.

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