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В школах Северодонецка снова приостановили занятия

20.02.2018 13:59
Занятий в школах города не будет с 21 по 28 февраля включительно
В школах Северодонецка снова приостановили занятия

В Северодонецке Луганской области во всех школах приостановили занятия с 21 по 28 февраля 2018 года. Об этом сообщили сегодня LIGA.net местные жители.

"Занятия в школах отменили с завтрашнего дня, сказали, что карантин. Действительно сейчас много детей болеет в городе. Высокая температура, грипп", - сказала жительница города Ирина.

В пресс-службе Северодонецкого городского совета отметили, что, учитывая резкое увеличение заболеваемости ОРВИ среди взрослых и детей, 20 февраля чрезвычайная противоэпидемическая комиссия приняла решение приостановить учебный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях отдела образования Северодонецкого городского совета с 21 по 28 февраля включительно. 

24 января 2018 года сообщалось, что согласно решению чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Северодонецком городском совете были приостановлены занятия в учреждениях общего среднего образования и учреждениях дополнительного образования с 24 по 26 января включительно с целью недопущения роста заболеваемости учеников.

Читайте также: В Северодонецке продлили карантин в школах

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ЛIГАБiзнесIнформ
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