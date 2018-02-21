Опыт семи стран со старта: как будут учиться первоклассники

При разработке госстандарта использовали опыт семи стран: Финляндии, Сингапура, Ирландии, Шотландии, Франции, Канады и Польши

Утвержден государственный стандарт начального образования, по которым будут учиться первоклассники с 1 сентября 2018 года. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина сегодня, 21 февраля 2018 года, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Именно в этом документе заложены ключевые элементы - требования к обязательным результатам обучения...Именно здесь заложено, что именно ребенок должен знать, уметь, понимать после завершения четырех первых классов", - сказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

Она пояснила, что работа над стандартом длилась два года. При этом был использован опыт семи стран - Финляндии, Сингапура, Ирландии, Шотландии, Франции, Канады и Польши.

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"Вместе с тем мы основываться на лучших практиках украинской школы", - добавила министр.

В стандарте определены общие и обязательные результаты обучения по девяти направлениям:

1. культурно-литературной

2. математической

3. естественной

4. технологической

5. информативной

6. социальной и охраны здоровья

7. физкультурной

8. гражданской и исторической

9. художественной

Таким образом, обязательные результаты должны показывать, что ребенок должен уметь, знать, понимать после каждого из двух циклов обучения в начальной школе.

"То есть после второго и четвертого класса. Мировой опыт свидетельствует, что ребенок в раннем возрасте развивается скачкообразно, учитывая это, и предусмотрены отдельные требования именно после таких циклов обучения", - уточнили в пресс-службе.

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По словам Гриневич, согласно стандарту после второго класса ребенок должен "определять авторство своих работ. "Проявлять уважение к авторству других лиц . А после четвертого класса должен уметь соблюдать элементарные правила использования собственных и чужих произведений ", - уточнила Гриневич.

Она пояснила, что подробнее реализация обязательных результатов обучения будет выписана в типичной программе.

"Стандарт базовой школы должен стартовать с 1 сентября 2022 года, а стандарт старшей школы - с 1 сентября 2027 ", - напомнила министр.

С 2018 года все первоклассники будут учиться по новым стандартам.

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