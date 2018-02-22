Шахтеры объявили бессрочную голодовку в помещении Минэнерго

Горняки требуют выплаты задолженности по зарплатам и повышения ставок

Шахтеры трех шахт объявили бессрочную голодовку в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности. Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



"Работники трех щахт государственного предприятия Селидовуголь, а также главы местных первичных профсоюзных организаций вместе с главой местной организации НПГУ городов Селидово и Новогродовки Виктором Трифоновым только что в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности объявили бессрочную голодовку", - написал в своем Facebook.



В сообщении указано, что они требуют выплаты им задолженности по заработной плате.



"Учитывая инфляционные процессы они также призывают повысить тарифные ставки. А еще требуют "вернуть украденные запасы" и выделить средства на техническое переоснащение и обеспечение материалами ГП Селидовуголь, - добавил Волынец.



Если требования не будут услышаны, шахтеры "оставляют за собой право на забастовку и голодный бунт в рамках законодательства Украины".

Фото: Facebook/Михаил Волынец



15 февраля сообщалось, что горняки четырех шахт ГП Селидовуголь второй день продолжают акцию протеста.



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