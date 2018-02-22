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В оккупированном Луганске снова пропала мобильная связь Vodafone

22.02.2018 09:57
Источники LIGA.net сообщили, что сегодня утром в захваченном российскими гибридными войсками городе пропала мобильная связь оператора Vodafone Ukraine
В оккупированном Луганске снова пропала мобильная связь Vodafone
Фото: pixabay.com

Во временно оккупированном Луганске сегодня утром пропала мобильная связь Vodafone Ukraine. По информации источников LIGA.net, через этого оператора невозможно дозвониться с 09:35.

"Разговаривала с мамой, которая живет в Луганске, потом пошли какие-перебои, и связь пропала", - сказала LIGA.net жительница Северодонецка Марина.

По ее словам, сейчас нет связи вообще.

"О причинах пока неизвестно, оператору Vodafone не могу дозвониться", - добавила она.

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Другой собеседник LIGA.net добавил, что нет возможности позвонить в настоящее время из Антрацита, который находится в 50 километрах от Луганска. 

В пресс-службе Vodafone Ukraine сказали LIGA.net, что "уточняют информацию и в ближайшее время сообщат" подробности.

11 января 2018 года в Луганске полностью перестал работать Vodafone Ukraine. 19 января мобильный оператор восстановил связь во временной оккупированной части Луганской области.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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