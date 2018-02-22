В оккупированном Луганске снова пропала мобильная связь Vodafone
Во временно оккупированном Луганске сегодня утром пропала мобильная связь Vodafone Ukraine. По информации источников LIGA.net, через этого оператора невозможно дозвониться с 09:35.
"Разговаривала с мамой, которая живет в Луганске, потом пошли какие-перебои, и связь пропала", - сказала LIGA.net жительница Северодонецка Марина.
По ее словам, сейчас нет связи вообще.
"О причинах пока неизвестно, оператору Vodafone не могу дозвониться", - добавила она.
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Другой собеседник LIGA.net добавил, что нет возможности позвонить в настоящее время из Антрацита, который находится в 50 километрах от Луганска.
В пресс-службе Vodafone Ukraine сказали LIGA.net, что "уточняют информацию и в ближайшее время сообщат" подробности.
11 января 2018 года в Луганске полностью перестал работать Vodafone Ukraine. 19 января мобильный оператор восстановил связь во временной оккупированной части Луганской области.
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