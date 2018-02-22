В оккупированном Луганске снова пропала мобильная связь Vodafone

Источники LIGA.net сообщили, что сегодня утром в захваченном российскими гибридными войсками городе пропала мобильная связь оператора Vodafone Ukraine

Во временно оккупированном Луганске сегодня утром пропала мобильная связь Vodafone Ukraine. По информации источников LIGA.net, через этого оператора невозможно дозвониться с 09:35.

"Разговаривала с мамой, которая живет в Луганске, потом пошли какие-перебои, и связь пропала", - сказала LIGA.net жительница Северодонецка Марина.

По ее словам, сейчас нет связи вообще.

"О причинах пока неизвестно, оператору Vodafone не могу дозвониться", - добавила она.

Читайте также: "Больше месяца без связи бьет по мозгам": о ситуации в Донецке

Другой собеседник LIGA.net добавил, что нет возможности позвонить в настоящее время из Антрацита, который находится в 50 километрах от Луганска.

В пресс-службе Vodafone Ukraine сказали LIGA.net, что "уточняют информацию и в ближайшее время сообщат" подробности.

11 января 2018 года в Луганске полностью перестал работать Vodafone Ukraine. 19 января мобильный оператор восстановил связь во временной оккупированной части Луганской области.

Читайте также: Пять дней без Vodafone: что происходит со связью в ОРДЛО

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.