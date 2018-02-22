Украинцы назвали самые большие проблемы для страны и для народа

Самыми большими проблемами для Украины опрошенные граждане считают войну в Донбассе и коррупцию во власти, а лично для себя - низкую з/п и уровень цен

Самыми большими проблемами для Украины опрошенные считают войну в Донбассе (75%) и коррупцию во власти (49%), а лично для себя - низкую зарплату (52%) и повышение цен (51%). Таковы результаты нового исследования, проведенного в конце 2017-го социологической группой Рейтинг.

"Наиболее важной проблемой для Украины опрошенные считают военный конфликт в Донбассе (75%). Почти половина опрошенных самой большой проблемой считают взяточничество и коррупцию во власти (49%)", - говорится в опросе.

Еще 28% опрошенных считают наиболее важной проблемой государства безработицу, по 19% - так говорят о повышении цен на товары и низкий уровень зарплат или пенсий, 17% - о социальном расслоении, разрыве между бедными и богатыми, по 15% - о повышении тарифов на коммунальные услуги и недостаточный уровень социальной защиты, по 12% - о росте преступности и невозможности получить качественное медицинское обслуживание, 8% - о неблагоприятных условиях для развития малого и среднего бизнеса, только 6% - о недостатке свободы и демократии, 4% - о невозможности получить качественное в образование.

Зато на личностном уровне важнейшими проблемами опрошенные считают низкий уровень зарплат и пенсий (52%), повышение цен на основные товары, инфляцию (51%), повышение тарифов на коммунальные услуги (50%).

Каждый пятый говорит как о личных проблемах о военном конфликте в Донбассе (21%).

Для примерно такого же числа опроженных (19-20%) самой большой проблемой является невозможность получить качественное медобслуживание и безработица. По 14-15% считают своими проблемами недостаточный уровень социальной защиты, взяточничество и коррупцию, 11% считают проблемой социальное расслоение. Другие проблемы лично волнуют меньше 8% опрошенных.

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Опрос проведен в период с 12 по 28 декабря 2017 года среди 30 тысяч респондентов (по 1200 в каждом регионе) методом личного face-to-face интервью. Опрос не проводился на временно оккупированных территориях. Погрешность - не более 0,6%, по области - не более 2,8%.

15 апреля 2016 года сообщалось, что главными проблемами украинцы назвали войну в Донбассе- 57%, коррупцию в госорганах - 45% и безработицу - 30%.

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