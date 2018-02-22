Комиссию Минздрава по медуниверситету Богомольца не пускают в вуз

В министерстве поведение и публичные заявления представителей администрации НМУ назвали "манипулятивными и недопустимыми"

Комиссия Министерства здравоохранения по проверке надлежащего обеспечения проведения для студентов Национального медуниверситета им. Богомольца экзамена по стоматологии начала свою работу, однако ее членов до сих пор не пускают в административный корпус вуза. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"В соответствии с приказом Минздрава №15-Адм. от 20.02.2018, создана комиссия для выяснения ситуации с непроведением для студентов НМУ им. Богомольца лицензионного интегрированного экзамена "Шаг 1. Стоматология", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что этим же приказом ректор вуза Екатерина Амосова отстранена от исполнения обязанностей на время проведения комиссией проверки.

Согласно сообщению, 20 февраля глава комиссии, замминистра здравоохранения Александр Линчевский и секретарь комиссии, замначальника управления правового обеспечения Минздрава Александр Правило попытались зайти в ректорат НМУ, однако вход им заблокировали "представители охраны и группа неизвестных лиц, которые представлялись студентами вуза".

"Администрация университета заблокировалась в собственных кабинетах и отказалась коммуницировать с кем-либо", - заявляют в министерстве.

Также медуниверситет в отведенный срок не предоставил Минздраву документы о подготовке и организации экзамена 20 февраля, а затем сослался на то, что для предоставления запрошенной информации якобы нужно больше времени, утверждают в ведомстве.

21 февраля охрана и "группа неопределенных лиц" продолжали блокировать здание ректората НМУ. Вход в админкорпус вуза был снова заблокирован для членов комиссии, о чем составлен соответствующий акт, сообщили в министерстве.

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Отмечается, что сегодня, 22 февраля, Минздрав провел комплекс действий по внесению в Единый госреестр юрлиц, ФЛП и общественных формирований сведения о Михаиле Захараше как и.о. ректора НМУ.

В министерстве подчеркнули, что, согласно уставу университета и законам, Захараш "уполномочен на время работы комиссии совершать все необходимые законные действия для обеспечения работы университета, включая обеспечение беспрепятственной работы комиссии и проведения обязательного лицензионного экзамена "Шаг 1. Стоматология".

"Поведение и публичные заявления представителей администрации НМУ являются манипулятивными и недопустимыми. 22 февраля комиссия продолжит свою работу", - заявили в Минздраве.

20 февраля 2018 года Министерство здравоохранения отстранило Екатерину Амосову от должности ректора Национального медуниверситета имени А. А. Богомольца. В министерстве объяснили это тем, что якобы по вине руководства университета студенты НМУ не смогли сдать лицензионный экзамен "Шаг 1. Стоматология", который должен был состояться одновременно во всех медвузах Украины.

В университете же отрицают свою вину в срыве экзамена.

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