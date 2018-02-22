"Вторжение арктического воздуха": в Украину идут морозы до -25

Синоптики предупреждают о резком похолодании до -22, -25 градусов на большинстве территории страны в ближайшие дни

По данным Укргидрометцентра, в результате вторжения холодного арктического воздуха с севера Европы в Украине ожидается снижение ночной температуры с 24 по 27 февраля включительно. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"24 февраля до 10-16 ° мороза, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях - до 16-21° мороза; на юге страны и Закарпатье до 3-9 ° мороза; 24 февраля в Киевской области до 10-16 ° мороза (в Киеве до 11-13 ° мороза)", - отметили в пресс-службе.

25 февраля ожидается до 14-19 ° мороза, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях - до 17-22 ° мороза; в южной части и на Закарпатье до 8-13 ° мороза.

"25-27 февраля в Киевской области до 17-22 ° мороза (в Киеве 16-19 ° мороза, - ред.), местами по области до 24 ° мороза", - подчеркнули в пресс-службе.

26-27 февраля температура ночью опустится до 14-20 ° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами - до 25 ° мороза; в южной части температура существенно не изменится.

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