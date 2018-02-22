В Чернобыльскую зону доступ может быть по электронным пропускам

В настоящее время прорабатывается вопрос о возможности введения системы электронных пропусков для посещения Чернобыльской зоны

Предприятие, которое занимается приемом делегаций в Чернобыльской зоне, предлагает внедрить систему электронных пропусков на территорию зоны отчуждения. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Вчера проходила встреча руководителя ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" Андрея Наумова с представителями частных компаний, которые занимаются организацией посещения зоны отчуждения.

"На сегодняшний день на предприятии прорабатывается вопрос о возможности введения системы электронных пропусков на территорию зоны отчуждения для всех категорий посетителей и создание информационного центра", - отмечается в сообщении.

Наумов отметил, что для улучшения условий пребывания на территории зоны отчуждения запланировано открытие нового отеля в Чернобыле, создание новых маршрутов к объектам осмотра, которые в дальнейшем будут включены в маршруты посещения.

На Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году на самом деле произошел не тепловой, а небольшой ядерный взрыв мощностью около 75 тонн в тротиловом эквиваленте.

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