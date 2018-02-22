Порошенко вручил государственные премии молодым ученым

Президент особо отметил две разработки по беспилотным летательным аппаратам

Президент Петр Порошенко вручил государственные премии 23 молодым украинским ученым за 11 проектов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Вручение состоялось в Национальном техническом университете Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского во время встречи с одаренной молодежью и молодыми учеными.

Среди отмеченных - проекты сотрудников и кандидатов технических наук киевского Политеха, Национального авиационного университета, Харьковского государственного университета питания и торговли, Института агроэкологии и природопользования, Института растениеводства имени Юрьева.

Указом №458 от 29 декабря 2017 года были присуждены 40 премий президента для молодых ученых.

Порошенко осмотрел выставку проектов и отметил две разработки по беспилотным летательным аппаратам.

"Мне приятно, что мы сразу же с господином ректором нашли предложения, и я поручу нашей оборонной промышленности (осуществить мероприятия, - ред.) для того, чтобы сократить расстояние от вашей разработки, испытаний, постановки на производство и постановки на вооружение", - сказал президент.

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