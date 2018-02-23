"Как в изоляции": луганчане об отсутствии связи Vodafone

Мобильная связь Vodafone вчера пропала в захваченном российскими гибридными войсками Луганске

Жители временно оккупированного Луганска жалуются на отсутствие мобильной связи мобильного оператора Vodafone.

"Кого нормального это может радовать? Снова как в изоляции. Спасает скайп и звонки по вайберу", - отметил сегодня LIGA.net местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой собеседник LIGA.net подчеркнул, что вчера, когда пропала связь в городе, с утра были слышны взрывы.

"Да связи нет и, наверное, уже не будет. Боюсь, что ситуация повторится, как в Донецке, где нет связи уже больше месяца. Лугаком (местный мобильный оператор боевиков, - ред.) им надо "поднимать". Сильно бахало, как раз, чтобы было, на что "списать", - уточнил он.

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Некоторые луганчане специально выезжают на линию разграничения в Станицу Луганскую, чтобы дозвониться. "Там связь есть, многие едут, чтобы позвонить своим родным", - рассказала местная жительница Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

Пресс-секретарь мобильного оператора Vodafone Ukraine Виктория Павловская сегодня подтвердила LIGA.net, что ситуация с мобильной связью пока в ОРЛО не изменилась. "Никакой новой информации нет", - сказала она, отвечая на вопрос о возможных сроках начала ремонтных работ, уточнив, что не предоставлены до сих пор гарантии безопасности.

22 февраля в ОРЛО утром пропала мобильная связь Vodafone Ukraine. В Компании мобильного оператора Vodafone Ukraine сообщили, что произошел обрыв волоконно-оптической линии, обеспечивающей связь на неподконтрольной Украине территории Луганской области.

ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) - территория, на которую распространяется действие закона об "особом статусе"; де-факто - оккупированная часть Донбасса.

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