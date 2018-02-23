В Одессе задержали группу угонщиков элитных автомобилей
В Одессе полиция задержала группу лиц, которые подозреваются в угоне элитных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В городе похищали автомобили элит-класса, чтобы вернуть владельцу за большую сумму. Среди похищенных автомобилей - BMW-X, Land Rover, Range Rover, Toyota и Lexus, стоимость каждого из них составляет более $40-50 тыс.
"Организатором, а также водителем группы оказался 44-летний одессит, ранее судимый за аналогичные правонарушения, исполнителями были 27-29-летние жители Одессы", - говорится в сообщении. Всего задержано трое подозреваемых.
Три элитных автомобиля удалось вернули владельцам. Еще три автомобиля было выявлено во время задержания: BMW-X5, Land Rover, Range Rover.
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