Полиция расследует жалобы пассажиров "Борисполя" на кражи
В Нацполиции проверят факт воровства работниками аэропорта "Борисполь" вещей пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
"В социальных сетях и некоторых СМИ появилось видео и фото с сообщением, что якобы работники камеры приема и сдачи вторичного багажа международного аэропорта "Борисполь" роются в чемоданах пассажиров. Полицейские сразу же отреагировали на это сообщение и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) УК", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители устанавливают, когда именно произошло данное событие и какие сотрудники аэропорта причастны к этому.
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