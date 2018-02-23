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Полиция расследует жалобы пассажиров "Борисполя" на кражи

23.02.2018 16:45
В сети распространяют информацию о том, что якобы работники камеры приема и сдачи багажа аэропорта "Борисполь" роются в чемоданах пассажиров
Полиция расследует жалобы пассажиров "Борисполя" на кражи

В Нацполиции проверят факт воровства работниками аэропорта "Борисполь" вещей пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"В социальных сетях и некоторых СМИ появилось видео и фото с сообщением, что якобы работники камеры приема и сдачи вторичного багажа международного аэропорта "Борисполь" роются в чемоданах пассажиров. Полицейские сразу же отреагировали на это сообщение и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) УК", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают, когда именно произошло данное событие и какие сотрудники аэропорта причастны к этому.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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