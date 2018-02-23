Армия получит танки "Оплот" уже к концу 2018 года - Муженко

Повысить противотанковую оборону ВСУ планируют за счет противотанковых комплексов украинского производства

В 2018 году украинская армия получит на вооружение танки "Оплот" и противотанковые комплексы "Стугна" и "Корсар". Об этом сообщил глава Генштаба Виктор Муженко в интервью Радио Свобода.

"Мы ожидали в конце прошлого года - начале 2018 получения таких ("Оплот", - ред.) танков, но, исходя из определенных техническим причинам, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предполагаем, что такие танки получим к концу 2018-го", - сказал Муженко.

Противотанковые комплексы украинского производства "Стугна" и "Корсар" уже опробованы ВСУ. "Это современное и мощное вооружение. Уже определено, какие подразделения которым комплексом должны быть оснащены. И уже к концу текущего года мы существенно повысим свою противотанковую оборону", - отметил глава Генштаба.

Муженко добавил, что предоставление США Украине ПТРК "Джавелин" также "поднимет психологическую устойчивость личного состава".

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