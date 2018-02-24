Снегопад в Украине: дороги свободны для проезда - Укравтодор

Укравтодор отчитался, что все дороги государственного значения расчищены и работает больше 900 единиц техники

Укравтодор сообщает, что сегодня утром, несмотря на снегопад, ограничений для проезда по дорогам государственного значения нет.



Также нормально проезжают авто на перевалочных участках дорог.



Убирают дороги 905 единиц техники и больше 1300 сотрудников, на дежурстве еще больше 800 единиц техники.



До 10 см снега выпало в западных, северных, центральный и южных областях. В горной местности - до 17 см.



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