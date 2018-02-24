Снегопад в Украине: дороги свободны для проезда - Укравтодор
24.02.2018 11:45
Укравтодор отчитался, что все дороги государственного значения расчищены и работает больше 900 единиц техники
Фото: Укравтодор
Укравтодор сообщает, что сегодня утром, несмотря на снегопад, ограничений для проезда по дорогам государственного значения нет.
Также нормально проезжают авто на перевалочных участках дорог.
Убирают дороги 905 единиц техники и больше 1300 сотрудников, на дежурстве еще больше 800 единиц техники.
До 10 см снега выпало в западных, северных, центральный и южных областях. В горной местности - до 17 см.
Читайте также: Синоптики предупреждают о сильных морозах и снегопадах: карты
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:50
-
14:25
-
12:42
-
10:50
-
11:30
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 175317
- 78653
- 61779
- 61169
- 29096
Спецпроекты
Новости партнеров