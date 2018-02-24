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Снегопад в Украине: дороги свободны для проезда - Укравтодор

24.02.2018 11:45
Укравтодор отчитался, что все дороги государственного значения расчищены и работает больше 900 единиц техники
Снегопад в Украине: дороги свободны для проезда - Укравтодор
Фото: Укравтодор

Укравтодор сообщает, что сегодня утром, несмотря на снегопад, ограничений для проезда по дорогам государственного значения нет.

Также нормально проезжают авто на перевалочных участках дорог.

Убирают дороги 905 единиц техники и больше 1300 сотрудников, на дежурстве еще больше 800 единиц техники. 

До 10 см снега выпало в западных, северных, центральный и южных областях. В горной местности - до 17 см.

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