В Польше задержали украинца по подозрению в хакерстве в США
В Польше правоохранители задержали 44-летнего гражданина Украины, которого подозревают в распространении вредоносных программ. Об этом сообщает RMF24.
Мужчину задержали в городе Бельско-Бяла на юге Польши.
Его подозревают в участии в организованной преступной группе, которая распространяла вредоносные программы и занималась хакерскими атаками. Хакеры якобы получали данные кредитных карт и их действия нанесли несколько сотен миллионов долларов ущерба.
Украинец ждет решения об экстрадиции в США, где ему может грозить до 30 лет лишения свободы.
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