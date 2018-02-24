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В Польше задержали украинца по подозрению в хакерстве в США

24.02.2018 12:18
44-летнему украинцу в США грозит наказание до 30 лет лишения свободы за якобы участие в организованной преступной группе хакеров
В Польше задержали украинца по подозрению в хакерстве в США
Фото: cbsp.policja.pl

В Польше правоохранители задержали 44-летнего гражданина Украины, которого подозревают в распространении вредоносных программ. Об этом сообщает RMF24

Мужчину задержали в городе Бельско-Бяла на юге Польши. 

Его подозревают в участии в организованной преступной группе, которая распространяла вредоносные программы и занималась хакерскими атаками. Хакеры якобы получали данные кредитных карт и их действия нанесли несколько сотен миллионов долларов ущерба.

Украинец ждет решения об экстрадиции в США, где ему может грозить до 30 лет лишения свободы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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