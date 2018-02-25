В Изюме Харьковской области все школы закрылись до 3 марта

Все учебные заведения, кроме детских садиков, закрылись до 3 марта из-за вспышки ОРВИ

В городе Изюм Харьковской области все школы закрылись до 3 марта в связи со вспышкой заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в местном горсовете, передает Укринформ.

Обучение приостановлено во всех учебных заведениях, кроме детских садиков. В заведениях с массовым пребыванием людей рекомендуется ввести "масочный режим".

23 февраля в Минздраве сообщили, что в течение 12-18 февраля в Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях был превышен эпидемический порог заболеваемости гриппа и ОРВИ.

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