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Медуниверситет объявил страйк: Минздрав призвал не срывать учебу

26.02.2018 02:01
Минздрав заявляет, что к ним обращаются преподаватели и студенты и сообщают, что "их принуждают к бессрочной забастовке"
Медуниверситет объявил страйк: Минздрав призвал не срывать учебу

Министерство здравоохранения призвало не допустить срыва учебного процесса и забастовки в Национальном медицинском университете имени Богомольца. Об этом говорится в сообщении на Facebook.

В Минздраве заявили, что к ним обращаются преподаватели и студенты и сообщают, что руководство заставляет начать с понедельника, 26 февраля, "бессрочную всеуниверситетскую забастовку".

Как говорится на сайте университета, причина забастовки - "беспрецедентное брутальное и незаконное вмешательство руководства Минздравоохранения в независимость и самоуправление НМУ".

Там также говорится, что Минздрав заблокировал выплаты стипендий студентами и зарплат. Министерство отрицает и заявляет, что унивеститет сам проводит все выплаты с казначейских счетов. 

20 февраля 2018 года Министерство здравоохранения отстранило Екатерину Амосову от должности ректора Национального медуниверситета имени А. А. Богомольца. В министерстве объяснили это тем, что якобы по вине руководства университета студенты НМУ не смогли сдать лицензионный экзамен "Шаг 1. Стоматология", который должен был состояться одновременно во всех медвузах Украины.

В университете же отрицают свою вину в срыве экзамена.

Комиссия Министерства здравоохранения по проверке надлежащего обеспечения проведения для студентов экзамена по стоматологии начала свою работу, но ее членов до сих пор не пустили в административный корпус вуза.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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