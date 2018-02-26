Медвуз объявил забастовку: Минздрав призвал не срывать учебу

Минздрав заявляет, что к ним обращаются преподаватели и студенты и сообщают, что "их принуждают к бессрочной забастовке"

Министерство здравоохранения призвало не допустить срыва учебного процесса и забастовки в Национальном медицинском университете имени Богомольца. Об этом говорится в сообщении на Facebook.



В Минздраве заявили, что к ним обращаются преподаватели и студенты и сообщают, что руководство заставляет начать с понедельника, 26 февраля, "бессрочную всеуниверситетскую забастовку".



Как говорится на сайте университета, причина забастовки - "беспрецедентное брутальное и незаконное вмешательство руководства Минздравоохранения в независимость и самоуправление НМУ".



Там также говорится, что Минздрав заблокировал выплаты стипендий студентами и зарплат. Министерство отрицает и заявляет, что унивеститет сам проводит все выплаты с казначейских счетов.

20 февраля 2018 года Министерство здравоохранения отстранило Екатерину Амосову от должности ректора Национального медуниверситета имени А. А. Богомольца. В министерстве объяснили это тем, что якобы по вине руководства университета студенты НМУ не смогли сдать лицензионный экзамен "Шаг 1. Стоматология", который должен был состояться одновременно во всех медвузах Украины.

В университете же отрицают свою вину в срыве экзамена.

Комиссия Министерства здравоохранения по проверке надлежащего обеспечения проведения для студентов экзамена по стоматологии начала свою работу, но ее членов до сих пор не пустили в административный корпус вуза.

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