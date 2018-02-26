Теплоснабжение в Харькове восстановят до полудня 26 февраля
26.02.2018 03:06
В мэрии обещают до полудня понедельника закончить ремонтные работы и подключить всех к теплоснабжению
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Теплоснабжение в Харькове появится до полудня понедельника, 26 февраля. Об этом заявил первый заместитель мэра Игорь Терехов, передает Радио Свобода.
В 17:00 воскресенья, 25 февраля, без тепла был 81 многоквартирный дом, пять медучреждений, пять детских садов и четыре школы в Немышлянском районе города. В городе было 14-16 градусов мороза.
Индустриальный район начали запускать в первую очередь, школы уже подключены, детский сад подключен. Жилой фонд подключают постепенно.
24 февраля произошло два порыва трубы магистральной теплосети, повторная авария случилась 25 февраля ночью.
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