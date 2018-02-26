В Украину идет циклон: cнегопады, сильный ветер и мороз до -23°С

По прогнозу Укргидрометцентра, 27-28 февраля в стране - сильные снегопады, причем порывы ветра будут до 22 м/с, а морозы - до 23 градусов ниже нуля

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни, 27-28 февраля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Утром и днем 27 февраля и ночью 28 февраля, кроме западных областей, ожидается снег, метель, порывы ветра до 15-22 м/с.

В Приазовье местами - до 25-27 м/с. Днем 27 февраля в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областях прогнозируются сильные снегопады, метели, снежные заносы.

По словам синоптика Натальи Диденко, 27 февраля в Украину идет циклон с юго-запада Европы, из Италии, Греции. "И вот этот циклон сделает погоду вторника невыносимой: снегопады, метели… Морозы не отступят", - отметила Диденко у себя в Facebook.

Во вторник, 27 февраля, в столице усилится ветер, днем ​​еще без существенных осадков, ближе к вечеру вторника начнется снег.

На западе ночью до -20 градусов, днем до -12 градусов, на востоке ночью до -16 градусов, днем до -9 градусов, на севере ночью до -23 градусов, днем до -13 градусов, на юге ночью до - 14 градусов, днем до -7 градусов. В Киеве ночью до -20 градусов, днем -12 градусов.





28 февраля - снег ожидается во всех областях, кроме юга, где температура воздуха будет до -14 градусов ночью и -9 градусов днем. На западе -16 градусов ночью, -12 градусов днем, на востоке до -7 градусов ночью и днем, на севере до -14 градусов ночью и -9 градусов днем. В Киеве до -14 градусов ночью и -9 градусов днем.

Фото: meteo.gov.ua

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