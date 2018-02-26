Супрун о событиях в медуниверситете: Это не забастовка, а саботаж

В Минздраве утверждают, что руководство медицинского университета имени Богомольца объявило "забастовку", не спросил, хотят ли этого сами студенты

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что администрация Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца сорвала учебный процесс в вузе, организовав "по директиве" забастовку. Об этом она написала у себя в Facebook.

"Это не забастовка студентов и преподавателей - это саботаж некоторых членов администрации и деканов НМУ. Прошу не путать два кардинально разных явления - самоорганизованное студенческое движение и спущенная сверху инициатива срыва учебного процесса, в заложниках которой оказались тысячи будущих врачей", - говорится в сообщении.

Супрун рассказала, что студенты НМУ возмущены замками, которые развешены на дверях в учебные корпуса.

"Статья 44 Конституции Украины: никто не может быть принужден к участию или неучастию в забастовке", - напомнила и.о. министра.



Фото: facebook.com/ulanasuprun

26 февраля 2018 года в Национальном медицинском университете имени Богомольца объявил забастовку из-за якобы "беспрецедентного брутального и незаконного вмешательства руководства Минздравоохранения в независимость и самоуправление НМУ".

В заявлении университета также говорится, что Минздрав заблокировал выплаты стипендий студентами и зарплат. В Министерстве это отрицают и заявляют, что университет сам проводит все выплаты с казначейских счетов.

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