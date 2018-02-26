Супрун о событиях в медуниверситете: Это не забастовка, а саботаж
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что администрация Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца сорвала учебный процесс в вузе, организовав "по директиве" забастовку. Об этом она написала у себя в Facebook.
"Это не забастовка студентов и преподавателей - это саботаж некоторых членов администрации и деканов НМУ. Прошу не путать два кардинально разных явления - самоорганизованное студенческое движение и спущенная сверху инициатива срыва учебного процесса, в заложниках которой оказались тысячи будущих врачей", - говорится в сообщении.
Супрун рассказала, что студенты НМУ возмущены замками, которые развешены на дверях в учебные корпуса.
"Статья 44 Конституции Украины: никто не может быть принужден к участию или неучастию в забастовке", - напомнила и.о. министра.
Фото: facebook.com/ulanasuprun
26 февраля 2018 года в Национальном медицинском университете имени Богомольца объявил забастовку из-за якобы "беспрецедентного брутального и незаконного вмешательства руководства Минздравоохранения в независимость и самоуправление НМУ".
В заявлении университета также говорится, что Минздрав заблокировал выплаты стипендий студентами и зарплат. В Министерстве это отрицают и заявляют, что университет сам проводит все выплаты с казначейских счетов.
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