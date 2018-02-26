Совет ЕС ужесточил санкции против Северной Кореи

Санкции ужесточили в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН

Совет Европейского Союза ужесточил санкции против Северной Кореи в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН. Об этом говорится в решении Совета ЕС.

В документе говорится, что Совет ЕС усилил ограничительные меры против КНДР, завершив перенос в законодательство ЕС мер, предусмотренных последней резолюцией Совета безопасности ООН №2397.

В частности, усиливается запрет экспорта в КНДР всех видов нефтепродуктов, запрет на импорт из КНДР пищевых продуктов и сельскохозяйственной продукции, машин, электрооборудования, земли, камня и древесины; запрет на экспорт в Северную Корею промышленного оборудования, транспортных средств и распространение запрета экспорта на все виды железа, стали и других металлов. Также ограничения касаются судов, если есть достаточные основания полагать, что они были привлечены к нарушению санкций ООН. В решении также прописали необходимость возвращения всех рабочих КНДР за рубежом в течение 24 месяцев.

22 декабря 2017 года Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию об усилении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытания баллистической ракеты.

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