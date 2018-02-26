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В Донбассе пункты пропуска переходят на новый график работы

26.02.2018 13:45
Пункты пропуска в Донбассе на линии разграничения будут работать ежедневно с 07:00 до 18:30 с 1 марта 2018 года
В Донбассе пункты пропуска переходят на новый график работы
Пункт пропуска в Станице Луганской

С 1 марта 2018 года все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в Донбассе переходят на весенний период работы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Контрольно-пропускные операции лиц и транспортных средств будут осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30. Таким образом, время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 08:00 до 17:00", - отмечается в сообщении.

23 февраля 2018 года вблизи контрольно-пропускного пункта Майорск в Бахмутском районе было выявлено 13 перевозчиков-нарушителей.

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