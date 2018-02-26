Первый день весны Украина встретит сильным снегопадом - Кульбида

По словам главного синоптика, в ближайшие дни ожидается перемещение через Украины двух циклонов: 28 февраля - менее активный, 1 марта - более активный

В Украину 1 марта с территории Турции через Черное море придет циклонический вихрь, который принесет сильнейший снегопад. Об этом сегодня на заседании госкомиссии ГСЧС сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, завтра в Украине удержится холодная погода -17...-22, в Черниговской и Сумской областях до -25 мороза. На юге от -15...17 до -8...-10 мороза.

"Кроме температуры, в ближайшие дни мы ожидаем перемещения через территорию Украины двух циклонов: первый - менее активный, второй - более активный", - сообщил он.

Первый циклон пройдет 28 февраля, с Черного моря в направлении Харькова и обусловит умеренные и сильные снегопады, метели и усиление скорости ветра. При этом 27-28 февраля в большинстве областей покров снега не будет значительным, 10-15 мм.

"Но уже 1 марта, где-то с территории Турции через Черное море к нам придет следующий циклонический вихрь, который будет более активным, и днем 1 марта он будет в центральной части Украины", - сказал Кульбида.

Количество осадков при этом ожидается вдвое больше (до 25-30 мм), чем во время первого циклона, во всех областях, кроме западных и Луганской области.

"Если подытожить эти два периода, ночью 27 февраля в южных областях Украины, а днем по всей территории, кроме западных областей, ждем умеренный снег. На юге, а также в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой областях сильный снег, причем практически везде будет наблюдаться усиление ветра 15-20 м/с, кроме запада и севера, что обусловит достаточно сильные метели во многих областях", - сообщил он.

28 февраля будет некоторое ослабление и прекращение опасных явлений, но это будет кратковременное затишье.

"Потому что уже 1 марта по всей территории Украины, кроме западных областей, ждем сильных снегопадов. А в таких областях как Херсонская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Днепропетровская, а также восточные районы Киевской области, Полтавская, Сумская, Харьковская и Донецкая области - сильный и местами очень сильный снег, сильные метели и уже снежные заносы, поскольку усиление ветра будет более существенным", - сказал он.

В Приазовье, по его словам, усиление ветра ожидается до 25-27 м/с.

Высота снежного покрова за эти два циклона увеличится во всех областях, кроме западных, на 15-20 см. А в Полтавской, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской - 25-30 см, местами до 35 см.

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