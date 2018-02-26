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Хоккейная сборная России: предатели или герои - карикатура Елкина

26.02.2018 16:16
Карикатурист информагентств Deutsche Welle и Радио Свобода Сергей Ёлкин посвятил свою очередную работу хоккеистам-победителям "под нейтральным флагом"
Хоккейная сборная России: предатели или герои - карикатура Елкина
Фото: twitter.com/olympic_russia

Сборная России по хоккею впервые в истории завоевала золотые медали Олимпиады, победив команду Германии со счетом 4:3 в овертайме. Символы РФ на Играх в Южной Корее оказались под запретом из-за допинговых нарушений, допущенных Олимпийским комитетом России на Олимпиаде в Сочи. Карикатурист информагентств Deutsche Welle и Радио Свобода Сергей Ёлкин посвятил свою очередную работу хоккеистам-победителям "под нейтральным флагом".

Карикатура: facebook.com/sergey.elkin1

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в зимней Олимпиаде из-за допингового скандала. Также спортсменам из РФ запретили использовать в экипировке символику для национальной идентификации. Поэтому россияне выступали на зимних Олимпийских играх Пхенчхане под нейтральным флагом. Некоторые западные СМИ прозвали российскую сборную "командой без страны".

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