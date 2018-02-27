Расстрел участников Майдана: в суд направили дела двух "титушек"

Один из обвиняемых содержится под стражей

Прокуратура завершила досудебное расследование и направила в Дарницкий районный суд Киева обвинительный акт против двух "титушек". Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Граждане обвиняются в "незаконном препятствовании проведению митингов" с применением физического насилия, ... том числе с применением предметов, специально приспособленных и заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений, а также в пособничестве незаконному лишению свободы человека и пытках... и других насильственных действий, совершенных в ночь 21-22 января 2014 года в городе Киеве в составе группировки "Оплот", а также в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года в центре города, в частности на перекрестке улиц Большая Житомирская и Владимирская, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 296, ч. 4 ст. 296, ст. 340 УК.

Сейчас один из обвиняемых содержится под стражей.

Всего по делам Майдана сообщено о подозрении 45 "титушкам", еще 26 человек находятся в розыске, против 17 лиц обвинительные акты направлены в суд, из которых шестеро осужденных (два к лишению свободы).

Сейчас в указанных уголовных производствах один подозреваемый и четверо обвиняемых содержатся под стражей. Досудебное расследование против других организаторов и исполнителей совершенных преступлений во время Революции достоинства продолжается.

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