В Одесской области от кори умер новорожденный ребенок

По словам Владимира Курпиты, в Украине за прошедшую неделю корью заболели 783 человека, что на 5% меньше по сравнению с предыдущей неделей

В Украине за прошедшую неделю корью заболели 783 человека, что на 5% меньше по сравнению с предыдущей неделей, в Одесской области умер новорожденный ребенок. Об этом на брифинге по вопросам ситуации с заболеваемостью корью сказал генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита, сообщает Укринформ.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья, за 8 недель 2018 года корью заболели 783 человека, из которых 294 взрослых и 489 детей. Это на 5% меньше, чем на предыдущей неделе, и мы можем констатировать, что ситуация с заболеваемостью корью в Украине стабилизировалась. Мы не говорим о снижении заболеваемости, но о стабилизации процесса", - сказал он.

По данным Курпиты, с начала года от осложнений от кори умерли уже семь человек - пятеро детей и двое взрослых. Пять больных умерли в Одесской области, один ребенок - в Ивано-Франковской области, один человек в Закарпатской области.

"С момента прошлого брифинга зарегистрирован седьмой случай смерти в этом году - умер новорожденный ребенок в Одесской области, который прожил всего несколько часов после рождения. Мать в период беременности заболела корью, была госпитализирована, однако через день самовольно покинула отделение. Теперь мы выясняем все причины смерти новорожденного ребенка", - сказал Курпита.

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В целом, по данным Минздрава, в течение восьми недель с начала года корью заболели 5839 человек, из которых 1981 взрослый и 3858 детей. В медучреждения госпитализированы 3 945 больных.

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Курпита сообщил, что больше всего больных корью зарегистрировано в Ивано-Франковской области - 1204, Закарпатской - 980, Одесской - 965, Черновицкой - 594 и Львовской областях - 411 случая.

Меньше всего корью болеют в Черниговской и Харьковской областях - по три случая, Сумской и Луганской - по четыре случая, Черкасской и Херсонской областях - по 14 случаев заболевания корью.

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