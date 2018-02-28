Треть украинцев имеет дополнительные источники заработка - опрос

Согласно результатам опроса, среди имеющих дополнительный заработок 38% получают доход от фриланса, 28% - от инвестиций

Около трети украинцев имеют дополнительный источник дохода, тогда как большинство респондентов, а именно 68%, по их утверждению, полагается лишь на один источник финансовых поступлений. Об этом рассказала LIGA.net специалист экспертно-аналитического центра HeadHunter Україна Екатерина Криворученко.

Согласно новому исследованию Международного кадрового портала hh.ua, среди имеющих дополнительный заработок 38% получают доход от фриланса, 28% - от инвестиций. Еще 28% респондентов удалось монетизировать собственное хобби. А вот на вторую работу ради дополнительных финансов выходят 22% опрошенных. Среди других источников дохода респонденты отмечали, например, сдачу квартиры в аренду, стипендии.

"Не имеющие дополнительного дохода называют разные причины такой ситуации. 21% респондентов сообщают, что у них нет необходимости в этом. Более половины (56%) говорят, что им не удается его получить. Среди других причин - нехватка времени, отсутствие желания или сил искать дополнительный заработок, отсутствие необходимых для этого навыков, отсутствие вариантов заработка", - отметила эксперт.

Согласно результатам опроса, распространенным источником получения дополнительного дохода является фриланс. Он позволяет совместить основную работу с дополнительным заработком, используя имеющийся временной ресурс. Вторую работу как источник дополнительного дохода используют в меньшей степени. Среди не имеющих дополнительного заработка больше половины отмечают, что им не удается его получить. Дополнительный заработок требует вложения времени и усилий, тогда как не всем удается их выделить для этого.

Данные были получены в результате опроса, проведенного Исследовательским центром Международного кадрового портала hh.ua в январе-феврале 2018 года. В опросе приняли участие 749 респондентов из разных регионов Украины.

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Ранее сообщалось, что украинцев по праву можно считать трудоголиками. Почти половина из них тратит на обед меньше часа.

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