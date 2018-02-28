USD:  26.71  27.02   EUR:  32.63  33.20  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Финляндия предоставит 6 млн евро на школьную реформу в Украине

28.02.2018 14:53
Проект "Финская поддержка реформы украинской школы" рассчитан на четыре года
Финляндия предоставит 6 млн евро на школьную реформу в Украине
Фото: pixabay.com

Кабинет министров принял соглашение между Украиной и Финляндией, которое предусматривает 6 млн евро финансовой помощи на поддержку школьной реформы. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования.

Проект "Финская поддержка реформы украинской школы" был утвержден сегодня, 28 февраля 2018, во время заседания Кабмина.

"Предусмотренный соглашением проект будет иметь ориентировочную стоимость 6 млн евро. Он рассчитан на четыре года. Эти средства будут направлены на поддержку реформы именно в сфере, где Финляндия является наиболее сильная, в частности, говорится об обучении педагогов. Наши учителя требуют новых инструментов для общения и обучения современных детей", - пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Документ должна будет еще ратифицировать Верховная Рада.

Читайте также: Опыт семи стран со старта: как будут учиться первоклассники

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- читайте самое главное в мобильном

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 