Финляндия предоставит 6 млн евро на школьную реформу в Украине

Проект "Финская поддержка реформы украинской школы" рассчитан на четыре года

Кабинет министров принял соглашение между Украиной и Финляндией, которое предусматривает 6 млн евро финансовой помощи на поддержку школьной реформы. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования.

Проект "Финская поддержка реформы украинской школы" был утвержден сегодня, 28 февраля 2018, во время заседания Кабмина.

"Предусмотренный соглашением проект будет иметь ориентировочную стоимость 6 млн евро. Он рассчитан на четыре года. Эти средства будут направлены на поддержку реформы именно в сфере, где Финляндия является наиболее сильная, в частности, говорится об обучении педагогов. Наши учителя требуют новых инструментов для общения и обучения современных детей", - пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Документ должна будет еще ратифицировать Верховная Рада.

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